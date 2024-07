Koniec niepewności przed igrzyskami. Oficjalny komunikat w sprawie rywalek Polski

Kiedy Stefano Lavarini, selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek, czeka z ogłoszeniem składu na igrzyska olimpijskie do ostatniej chwili, u wielkich rywalek "Biało-Czerwonych" wszystko jest już jasne. Ze Roberto, trener reprezentacji Brazylii, ogłosił już nazwiska 12 zawodniczek, które zabierze na turniej we Francji - i trzynastej, rezerwowej. Oficjalny komunikat brazylijskiej federacji poprzedziła ciekawa akcja w mediach społecznościowych. Brazylia to rywal Polski w grupie B turnieju olimpijskiego.