Koniec marzeń Wilfredo Leona. Tomasz Fornal i spółka przyćmili gwiazdę

Siatkówka. Drużyna Wilfredo Leona goniła, ale nie zagroziła mistrzom Polski

Tyle że w sobotę problemem był drugi przyjmujący. Sawicki po tym, jak w pierwszym secie cierpiał w przyjęciu i ataku, na drugiego już nie wyszedł. Zastąpił go Holender Bennie Tuinstra , który imponował formą na początku sezonu, ale potem obniżył loty. Tymczasem to Timothee Carle, przyjmujący mistrzów Polski, zaskoczył rywali zagrywką i jego zespół prowadził 12:10. Jastrzębianie lepiej radzili sobie z trudnymi sytuacjami, gdy trzeba było szybko zorganizować się w obronie czy sprytnym zagraniem piłki o blok wyjść z opresji przy siatce.

Trzeciego seta Bogdanka LUK znów rozpoczęła z Sawickim w szóstce. I to jego zagrywka dała drużynie z Lublina prowadzenie 8:6. Po autowym ataku Brehme różnica wzrosła nawet do trzech punktów. Utrzymywała się przez kilka minut, ale jastrzębianom pomogły zagrywki Norberta Hubera. Nie tylko wyrównali, ale i objęli prowadzenie 18:17. Końcówka była wyrównana, po stronie mistrzów Polski znów bardzo dobrze w ofensywie prezentował się Kaczmarek. Do tego Fornal fruwał w obronie, Carle radził sobie w kontratakach, i to ich zespół zakończył spotkanie, wygrywając 25:23.