Koniec marzeń. O złocie trzeba zapomnieć. Polska nie zagra w wielkim finale

Druga partia w wykonaniu podopiecznych Miłosza Majki wyglądała już zdecydowanie lepiej. Efektem wymiany ciosów był rezultat 21:21. Końcówka należała do Polek, które ostatecznie zakończyły tę część gry triumfem 25:22.

Polki zapłaciły za fatalny początek dwóch kolejnych setów. W obu musiały nadrabiać wynik (11:17, 3:10) i w obu czyniły to bezskutecznie. Rywalki ani na moment nie pozwoliły się zdominować i to one zagrają w wielkim finale.