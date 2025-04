Koniec marzeń o medalu. Cisza w Rzeszowie, Winiarski znów dopiął swego

Asseco Resovia przegrała mecz o wszystko. Siatkarze z Rzeszowa we własnej hali przegrali drugie spotkanie ćwierćfinałowe z Aluron CMC Wartą Zawiercie i to wicemistrzowie Polski zapewnili sobie przepustkę do gry o medale. W dodatku podopieczni trenera Michała Winiarskiego wygrali mecz o awans do półfinału w trzech setach. Dla Resovii to spore rozczarowanie i stracona szansa na powrót na ligowe podium. Warta pozostaje w grze o trzy trofea.