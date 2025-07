Co ciekawe, do półfinału z Polską reprezentantki Stanów Zjednoczonych podchodziły po dwóch morderczych spotkaniach z Niemkami i Włoszkami, które wygrywały w tie-breakach. Mimo to nie było widać po nich śladu zmęczenia. W trzecim secie rywalizacja wreszcie zrobiła się wyrównana. Tym razem to polskie siatkarki potrafiły utrzymać prowadzenie, jednak Amerykanki szybko zdołały się ocknąć, doprowadzając do remisu 11:11. Potem gra Polek kompletnie się posypała, na każdej płaszczyźnie. Znów byliśmy świadkami tego, co działo się w dwóch poprzednich partiach. Przeciwniczki odskoczyły na wynik 16:12 i kontynuowały zwycięską passę. Finalnie "Biało-Czerwone" przegrały 0:3 (14:25, 18:25, 19:25).