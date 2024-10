Koncert reprezentantów Polski. Drużyna Michała Winiarskiego rozbita

Mecz dwóch medalistów z poprzedniego sezonu zapowiadał się na hit kolejki, ale zawiercianie przyjechali do Warszawy osłabieni. Nadal grać nie może wracający do zdrowia po igrzyskach olimpijskich Mateusz Bieniek , ale trener Michał Winiarski miał też poważny problem z przyjmującymi . Kontuzja po raz kolejny wykluczyła Bartosza Kwolka , infekcja - Mobina Nasriego . Warszawianie za cel zagrywek obrali Aarona Russella , jednego z liderów rywali w ostatnich meczach. I ta taktyka w połączeniu z bardzo dobrą dyspozycją PGE Projektu zapewniło mu pewne zwycięstwo.

Gospodarze rozpoczęli spotkanie bez Andrzeja Wrony, ale to była decyzja trenera Piotra Grabana - tym razem postawił na Jurija Semeniuka. I to warszawianie szybko uciekli na trzy punkty, ale rywale równie szybko wyrównali. A po udanym kontrataku Warta prowadziła 10:8. PGE Projekt odrobił straty po świetnej zagrywce Artura Szalpuka, a po autowym ataku Karola Butryna to warszawianie prowadzili 15:12. Od tej pory dominowali. Goście stracili skuteczność w ataku i nie kończyli nawet akcji przy pojedynczym bloku. PGE Projekt rozbił rywali 25:15.