Koncert polskiej siatkarki w finale. 9:0 w drugim secie, Zbigniew Bartman się nie hamował

Droga obu zespołów do finału nieco się różniła. DevelopRes przeszedł przez play-offy bez potknięcia, w półfinale dwa razy ograł BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała . ŁKS Commercecon Łódź rozpoczął od porażki z ITA TOOLS Stalą Mielec w ćwierćfinale, ale potem opanował sytuację, a w półfinale ograł derbowego rywala z Łodzi - PGE Grot Budowanych.

"Zauważam, że Zbyszek nie boi się zmian, co też może być dużym zaskoczeniem dla trenera Antigi , który często jest wstrzemięźliwy w tym temacie, natomiast też ma dość szeroką ławkę. Żądza wreszcie tego złotego medalu na pewno u niego występuje" - oceniała przed meczem Joanna Kaczor-Bednarska , była siatkarka, ekspertka Polsatu Sport.

W pierwszym secie Bartman nie przeprowadził jednak żadnej zmiany. Po wyrównanym początku przewagę wypracowały sobie rzeszowianki. Blok Sabriny Machado dał im prowadzenie 14:11. Przyjezdne wyrównały przy stanie 17:17, kiedy to właśnie Machado nadziała się na blok Klaudii Alagierskiej . DevelopRes dużo piłek w ataku kierował do Agnieszki Korneluk , która zdobyła w pierwszej partii aż sześć punktów. Set rozstrzygnął się po grze na przewagi , którą 26:24 wygrały gospodynie - zdecydował błąd w ataku Weroniki Gierszewskiej .

Siatkówka. DevelopRes Rzeszów rozbił ŁKS na początku drugiego seta. Ale to nie był koniec

ŁKS zwolnił Alessandro Chiappiniego , a władze DevelopResu zdecydowały się na zwolnienie Michala Maska . Zastąpił go wspomniany Stephane Antiga , który wrócił do Rzeszowa po kilku miesiącach przerwy. Cel ma jasny - w końcu, po pięciu srebrnych medalach z rzędu, zapewnić DevelopResowi pierwszy w historii tytuł mistrzowski .

Drugiego seta siatkarki prowadzone przez Francuza rozpoczęły wybornie. Przy stanie 4:0 dla DevelopResu Bartman wykorzystał pierwszy czas. Po chwili w końcu zaczął dokonywać zmian, bo jego zawodniczki przegrywały kolejne akcje. Rzeszowianki prowadziły aż 9:0 . Kapitalna seria dopiero wtedy dobiegła końca, ale okazała się decydująca dla losów seta. Mimo wszystko rzeszowianki i tak przeżyły w nim delikatne nerwy, bo w drugiej części seta przyjezdne przejęły inicjatywę i w pewnym momencie zmniejszyły straty do czterech punktów. Kiepską serię DevelopResu przerwał udany atak rezerwowej środkowej Weroniki Centki-Tietianiec , a jej drużyna ostatecznie wygrała 25:18.

Ale początek trzeciej partii był już wyrównany, a nawet to ŁKS objął prowadzenie 6:4. Po rzeszowskiej stronie w szóstce pozostała Centka-Tietianiec, zastępując Magdalenę Jurczyk . DevelopRes odrobił jednak straty, a kiedy siatki dotknęła Alagierska, objął prowadzenie 12:10. Różnica dwóch punktów nie utrzymała się jednak długo i spotkanie rozstrzygnęła zacięta końcówka.

Kiedy prowadzenie przejęły gospodynie, Bartman w czasie przerwy nie ukrywał emocji. "To jest egzekucja. To trzeba zdecydowanie, nie paluszkami, delikatnie, tylko grubo" - grzmiał trener. Ale to rzeszowianki lepiej poradziły sobie w ostatnich akcjach. Decydujący punkt został przyznany DevelopResowi po challenge'u - gospodynie wygrały 25:23. Nagrodę dla MVP otrzymała Korneluk, która zdobyła aż 20 punktów.