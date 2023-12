Siatkarze Sir Safety Perugia do sezonu 2023/2024 przystąpili mocno rozdrażnieni - w poprzednich rozgrywkach zdominowali bowiem fazę zasadniczą, wygrywając wszystkie 22 spotkania. W ćwierćfinale ulegli jednak dość nieoczekiwanie Power Volley Milano (wówczas Allianz Milano) i pożegnali się z marzeniami o medalu mistrzostw kraju. Teraz na podobną wpadkę nie ma już miejsca, a ekipa z Perugii od początku sezonu potwierdza, że będzie kandydatem do zakończenia rozgrywek na podium.

Katastrofa zespołu Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona

I do takiej właśnie katastrofy doszło - w trzeciej partii zespół prowadzony przez Lorenzettiego zagrał fatalnie, a w pewnym momencie przegrywał już 1:13. Ostatecznie gospodarze uzbierali tylko 12 "oczek", co dodatkowo napędziło rywali. Siatkarze z Mediolanu wygrali też kolejną partię (25:22), a w tie-breaku przypieczętowali sensacyjny triumf (14:25, 20:25, 25:12, 25:22, 15:12). Kompromitacji Perugii dopełnia fakt, że w czwartym secie prowadzili już 18:13, ale stracili prowadzenie i ostatecznie dopuścili do tego, by rozegrano tie-breaka.