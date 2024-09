Komentatorzy aż ściszyli głos. Niebezpieczna sytuacja, niepokój o Bartosza Kurka

Bartosz Kurek to bohater jednego z najgłośniejszych letnich transferów w siatkarskiej PlusLidze. Po kilku latach gry za granicą - najpierw we Włoszech, potem w Japonii - zdecydował się na przenosiny do Kędzierzyna-Koźla. Od razu został kapitanem ZAKS-y, z którą zdobył już pierwsze trofeum. Kędzierzynianie w meczu o Superpuchar Opolszczyzny pokonali PSG Stal Nysa .