Kolejny siatkarz poszedł w ślady Wilfredo Leona. Zostawił kadrę na lodzie

Poszedł w ślady Wilfredo Leona

Yumichael Lawrence, libero reprezentacji Kuby do lat 23, zdecydował się na ucieczkę. 19 sierpnia podróżował z kadrą do Quebecu w Kanadzie na Panamerican Cup U23. To były dla niego już kolejny turniej - w poprzednim Panamerican Cup U23 wybrano go najlepszym libero oraz broniącym imprezy. Zawodnik zbiegł po przylocie do Kanady.