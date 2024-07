Kolejny popis Polek na ME, Turczynki rozbite. Czas na walkę o medale

Reprezentantki Polski do lat 18 zanotowały w poniedziałek wielki sukces. Na mistrzostwach Europy pokonały swoje rówieśniczki z Turcji , dzięki czemu zapewniły sobie awans do fazy pucharowej - i to mając mecz zapasu.

Tylko Bułgarki zdołały wypunktować młode Polki

Turczynki dobrze zaczęły, ale to za mało na Polki

Poniedziałkowy mecz z reprezentacją Turcji był dla Polek bardzo istotny. Gdyby go wygrały, oznaczałoby to dla nich bezpośredni awans do półfinału turnieju - i to mając spotkanie w zanadrzu. Początek starcia nie zwiastował łatwej przeprawy. Turczynki wygrały pierwszego seta 25:23. Na nic więcej nie było ich jednak tego dnia stać. Kolejne trzy partie padły już łupem zawodniczek trenera Orlika. I to w jakim stylu! W drugim secie ich rywalki zaliczyły zaledwie 18 punktów, zaś w trzecim - tylko 15. Przebudziły się pod koniec, ale 22 punkty nie były w stanie zranić Polek.