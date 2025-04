Kolejny polski gwiazdor zmienia klub. Sam się pochwalił, już huczy o powrocie

Dla Aleksandra Śliwki kończąca się powoli kampania jest dopiero pierwszą spędzoną poza ojczyzną . Wicemistrz olimpijski z Paryża rzucił się na głęboką wodę i zmienił nie tylko klub, ale i kontynent. W Japonii radzi sobie jak na razie poprawnie, lepsze mecze mieszając z gorszymi. Ostatnia potyczka przeciwko ekipie z Nagano była jednak popisem w wykonaniu przyjmującego. Same za siebie mówiło aż 25 zdobytych "oczek". Gwiazdor Nikoli Grbicia skończył także 68% wystawionych do niego piłek oraz dorzucił trzy punktowe bloki.

Aleksander Śliwka odchodzi z Suntory Sunbirds. Znów zagra w Europie, ale nie w PlusLidze

Gwiazdor reprezentacji Polski na brak ofert nie narzeka. Według najnowszych plotek pewny jest jego powrót do Europy. Nie ma jednak mowy o PlusLidze. Przyjmujący od sezonu 2025/26 rzekomo zasili szeregi Halkbanku Ankara. To obecny mistrz Turcji oraz uczestnik Final Four kończącej się powoli Champions League. "Trwają błyskawiczne transfery w Efeler League! Halkbank powiększył swój skład o kapitana reprezentacji Polski, Aleksandra Śliwkę" - pisali już w styczniu dziennikarze znad Bosforu. I wiele wskazuje na to, iż te informacje niebawem znajdą potwierdzenie.