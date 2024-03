Vital Heynen w latach 2018-2021 z powodzeniem prowadził męską reprezentację Polski, sięgając z nią po mistrzostwo świata oraz dwa brązowe medale mistrzostw Europy. Później był nawet wymieniany jako jeden z kandydatów do objęcia żeńskiej kadry "Biało-Czerwonych", ale stanowisko ostatecznie otrzymał Stefano Lavarini . Heynen nie zamykał sobie jednak furtki do prowadzenia naszej reprezentacji w przyszłości.

Nilufer po 23 kolejkach zajmuje dopiero ósme miejsce w ligowej tabeli i traci już 40 punktów do liderującego Fenerbahce, który prowadzi Stefano Lavarini. Selekcjoner reprezentacji Polski w klubie pracuje z Magdaleną Stysiak , która szybko po dołączeniu do nowego klubu stała się jedną z największych gwiazd zespołu.

Zwolnienie z klubu to kolejny cios. Vital Heynen przegrał wyścig o posadę trenera

Dla Heynena zwolnienie z klubu to kolejny w ostatnim czasie cios. Belg był kandydatem do objęcia posady trenera męskiej reprezentacji Iranu, a media swego czasu spekulowały, że już doszedł do porozumienia z tamtejszą federacją . Później na horyzoncie pojawił się inny faworyt - Albero Giuliani, którego na nowego szkoleniowca zdążyły już "namaścić" włoskie media.