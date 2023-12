Kolejny awaryjny transfer w ekstraklasie. Drużyna się rozsypała

Po zawirowaniach w trakcie ubiegłego sezonu, które zakończyły się odejściem twórcy sukcesów klubu - Konrada Piechockiego i fatalnym wynikiem sportowym - pierwszy raz od ponad 20 lat Skra nie zagrała w play off, w kadrze doszło do rewolucji.

I to się potwierdziło. Mika w jedenastu kolejkach zagrał tylko dwa razy. Jak tylko w Skrze zorientowali, że są takie problemy z przyjmującym, ściągnęli Pierre’a Derouillona. Francuz miał być uzupełnieniem drużyny, a stał się ważną postać zespołu. Do tego w razie potrzeby może też występować jako rozgrywający. Ściągany awaryjnie Derouillon miał kontrakt tylko do końca roku, ale bełchatowski klub zamierza umowę przedłużyć.