Kolejne odejście polskiej siatkarki. Szok, niedawno zdobyła puchar. Jest komunikat

Marlena Kowalewska jak do tej pory znana była głównie z gry w ojczyźnie. Z zespołami TauronLigi rozgrywająca zdobyła mnóstwo cennych trofeów oraz medali. Seryjne sukcesy to zwłaszcza okres gry w Lotto Chemiku Police. Zachodniopomorski klub z 34-latką na rozegraniu zdominował krajowe podwórko. Siatkarka aż czterokrotnie cieszyła się z triumfu w całych rozgrywkach. Wreszcie reprezentantce Polski zamarzyła się zagraniczna przygoda.

Wybór padł na GS Paniónios. Grecki epizod rozpoczął się obiecująco, bo od zwycięstwa w superpucharze kraju. I gdy wydawało się, że kolejne sukcesy są tylko kwestia czasu, doszło do nagłego rozstania. W późny piątkowy wieczór w mediach społecznościowych klubu pojawił się przykry dla kibiców komunikat. Oficjalnie potwierdzono w nim odejście siatkarki z ekipy, która obecnie plasuje się na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Powodu nie podano.

Marlena Kowalewska żegna się z greckim klubem. Kibice zaniepokojeni

"Zarząd sekcji siatkówki Panionios informuje o zakończeniu współpracy z Marleną Kowalewską. Dziękujemy Marlenie za jej obecność i za wszystko, co wniosła do klubu. Życzymy jej powodzenia w dalszej pracy" - napisano w lakonicznym oświadczeniu. Kibice w komentarzach nie są za bardzo usatysfakcjonowani takim rozwojem zdarzeń. "Była chyba najlepszą rozgrywającą jaką mieliśmy", "Dlaczego?" - piszą w komentarzach. Poza naszą rodaczką drużynę opuściła także Efrosyni Alexakou.

Wracając do naszych rodaczek, Marlena Kowalewska nie jest pierwszą Polką, która w ostatnich kilku tygodniach zmienia barwy. Wcześniej zrobiły to Weronika Centka-Tietianiec oraz Aleksandra Rasińska. Czy rozgrywająca wróci do ojczyzny? O tym przekonamy się pewnie w najbliższych dniach.

