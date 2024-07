Kolejna wpadka organizatorów na igrzyskach. Tym razem Bartosz Kurek nie wytrzymał

W pierwszym secie Polacy napotkali już na spore problemy. Nie sprzyjała z pewnością godzina, bo spotkanie rozpoczęło się o 9 rano, ale widać było też, że polscy zawodnicy nie są do końca w formie - widać to było przede wszystkim po statystykach ataku, gdzie najlepszym zawodnikiem w tym elemencie był... Jakub Kochanowski .

Kolejna pomyłka organizatorów

Mecze siatkówki, podobnie jak przy tenisie, są bardzo intensywne w kontekście punktowym. Sytuacja potrafi szybko się zmieniać, do tego dochodzą jeszcze brane challenge. Kiedy zapisujący punkty nie nadążają z tym, co dzieje się na boisku, mogą wprawić w zakłopotanie, a nawet zdenerwować nie tylko kibiców, ale też zawodników.

Bartosz Kurek: Nie gramy jeszcze perfekcyjnie i... to dobrze. WIDEO

Bartosz Kurek: Nie gramy jeszcze perfekcyjnie i... to dobrze. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Po raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce na samym początku spotkania, przy pierwszym challenge'u na rzecz reprezentacji Polski. Bartosz Kurek posłał zerwany atak, ale na szczęście musnął on on brazylijski blok. Wynik po tym challenge'u powinien wskazywać na 4:5 dla Brazylii, tymczasem na tablicy pojawił się wynik... 3:7. Na szczęście chwilę później zapisano już prawidłowe liczby, ale można było się obawiać, że to nie ostatnia taka pomyłka.