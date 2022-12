"I to jest prawdziwy prezent mikołajkowy! Już w lipcu zapraszamy do Gdańska na finały siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn! " - czytamy na twitterowym koncie PZPS.

To potwierdzenie informacji, której związek po cichu zapowiadał już w listopadzie. Początkowo nasz kraj nie znalazł się na liście gospodarzy żadnego z turniejów Ligi Narodów, co część kibiców przyjęła ze smutkiem. Jednak potem zaczęły pojawiać się informacje, że kolejna wielka siatkarska impreza odbędzie się w Polsce . I oficjalnie wiemy, że właśnie tak będzie!

Polskie miasta znajdowały się w kalendarzu Ligi Narodów, a wcześniej Ligi Światowej, niemal nieprzerwanie od 1997 r. Wyjątkiem był pandemiczny sezon 2021, gdy wszystkie mecze rozegrano we Włoszech. Brak polskich miejscowości w terminarzu fazy grupowej Ligi Narodów 2023, ogłoszonym w listopadzie, był więc dużą niespodzianką .

Przyszłoroczny turniej finałowy męskiej LN będzie rozgrywany od 19 do 23 lipca. Tytułu będą bronić Francuzi. Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia zdobyli tego lata brązowy medal . Po raz ostatni turniej finałowy gościł w Polsce w 2016 r. Wówczas rozgrywki pod nazwą Ligi Światowej gościł Kraków. Wcześniej medale LŚ były wręczane w Polsce trzykrotnie: dwa razy w Katowicach i raz w Gdańsku.

Przyszłoroczna Liga Narodów będzie miała szczególną wagę. Mecze w tych rozgrywkach mają bowiem duży wpływ na ranking FIVB. A to on będzie kluczowy przed kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich. Wysokie miejsce może dać awans na igrzyska nawet bez sukcesu w turniejach kwalifikacyjnych. Polacy będą walczyć o utrzymanie pierwszego miejsca w zestawieniu. Kobieca reprezentacja zajmuje w rankingu FIVB dziesiątą pozycję.