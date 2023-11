Kolejna wielka impreza w Polsce? Świetne wieści dla polskich kibiców

Reprezentacja Polski siatkarzy prowadzona przez Nikolę Grbicia ma za sobą sezon perfekcyjny. Biało-Czerwoni nie tylko z każdej kolejnej imprezy przywozili medale, ale były to te najcenniejsze, złote krążki. Biało-Czerwoni najpierw wygrali Ligę Narodów w Gdańsku, później we Włoszech sięgnęli po mistrzostwo Europy, a na końcu na kontynencie azjatyckim sięgnęli po pierwsze miejsce w eliminacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu.