Kolejna reprezentantka Polski przeniesie się do Turcji. Chce ją wielka marka

Media: Monika Fedusio zadecydowała. Tam chce kontynuować karierę

Sultanlar Ligi stała się w ostatnim czasie popularnym kierunkiem dla polskich siatkarek. Biało-czerwone mogą pochwalić się w Turcji sporą reprezentacją, bo obecnie występują tam choćby Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska, Aleksandra Rasińska, Olivia Różański i Martyna Czyrniańska. A coraz więcej wskazuje na to, że w przyszłym sezonie to grono zwiększy się o co najmniej jedno nazwisko. Zarówno polskie, jak i tureckie media poinformowały bowiem, że Monika Fedusio zdecydowała się przyjąć ofertę od jednego z wielkich stambulskich zespołów - Galatasaray.