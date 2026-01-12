Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolega Wilfredo Leona wprost o Polsce i Polakach. Chciałby powtórki u siebie

Niedawno przedłużył kontrakt z Bogdanką LUK Lublin, a teraz świętował z kolegami kolejne trofeum. Aleks Grozdanow został wybrany najlepszym środkowym finału TAURON Pucharu Polski. Siatkarz jest pod wrażeniem imprezy w Krakowie, którą najchętniej skopiowałby w ojczyźnie. - Mam nadzieję, że w najbliższych latach wykreujemy atmosferę podobną do tej, jaka jest w Polsce - podkreśla w rozmowie z Interia Sport Bułgar.

Grupa siatkarzy ubranych w ciemne stroje z żółtymi napisami, stojących razem na boisku podczas przerwy w meczu, otoczona przez widownię na trybunach. Na koszulkach widoczne są nazwiska oraz nazwy sponsorów.
Aleks Grozdanow (pierwszy z lewej) został wybrany najlepszym środkowym finału TAURON Pucharu Polskifot. Piotr Sumara/PlusLigamateriały prasowe

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin zdominowali nagrody indywidualne za finał TAURON Pucharu Polski tak, jak nieco wcześniej decydujący mecz z Asseco Resovią Rzeszów. Po wygranej 3:0 w TAURON Arenie w Krakowie uhonorowanych zostało pięciu lubelskich zawodników.

Wśród nich był Aleks Grozdanow. 27-letni Bułgar został wybrany najlepszym środkowym finału. Na podium stanął obok Wilfredo Leona, Marcina Komendy, Thalesa Hossa i wybranego MVP zawodów Kewina Sasaka.

Bułgarski siatkarz pod wrażeniem imprezy w Polsce. "Zupełnie inne doświadczenie"

Grozdanow wygrał TAURON Puchar Polski już za drugim podejściem. Zadebiutował w nim w poprzednim sezonie, gdy jednak lubelski zespół wyraźnie przegrał w półfinale z JSW Jastrzębskim Węglem. W dodatku wtedy zawodnik nie do końca mógł poczuć atmosferę siatkarskiego święta.

- W poprzednim sezonie byłem kontuzjowany, przed turniejem skręciłem kostkę i nie grałem zbyt wiele, może pięć, dziesięć akcji. Teraz to zupełnie inne doświadczenie. Naprawdę mi się podoba. Wielka hala, mnóstwo kibiców. Przyjemnie tu grać - mówi w rozmowie z Interia Sport środkowy.

    Był pod wrażeniem wydarzenia w Krakowie, które znów zgromadziło tłumy kibiców. Co prawda nie udało się pobić rekordu z poprzedniego sezonu, ale półfinały oglądało z trybun ponad osiem tysięcy widzów, a na mecz o trofeum przyszło ich niemal 13 tysięcy.

    Grozdanow przyznaje, że kluby w Bułgarii mogą tylko pomarzyć o takiej widowni.

    W ligowej siatkówce nie ma czegoś takiego. Niektóre hale pomieszczą dwa, trzy tysiące fanów, ale te rozgrywki nie są zbyt popularne. Mam nadzieję, że po ostatnim lecie i tym, co zrobiliśmy w reprezentacji, to się zmieni i zainteresuje więcej ludzi
    podkreśla środkowy Bogdanki LUK.

    Aleks Grozdanow liczy na powtórkę w Bułgarii. Na razie świętuje z Bogdanką LUK Lublin

    Grozdanow wraz z reprezentacją Bułgarii był bowiem jedną z rewelacji ostatnich mistrzostw świata na Filipinach. Jego zespół pokazał się ze świetnej strony, wykorzystał też korzystny układ turniejowej drabinki, i dotarł aż do finału. W nim Bułgaria przegrała z Włochami, ale srebrny medal to i tak wielki sukces - powrót na podium MŚ po 19 latach przerwy.

    Sukces siatkarzy odbił się w kraju szerokim echem. Drużyna odbierała hołdy od kibiców i polityków, po powrocie z Azji przejechała odkrytym autobusem przez Sofię, stolicę kraju.

    "Bułgarię ogarnia euforia. Wszyscy doświadczyliśmy wielkich emocji. Przypomniały nam wspaniałe "amerykańskie lato" z 1994 roku. Jesteście promykiem nadziei dla całej Bułgarii" - podkreślał wówczas prezydent Bułgarii Rumen Radew.

    Grozdanow także świętował srebrny medal, ale do sukcesu podchodzi spokojnie. Nie mógł zresztą celebrować zbyt długo, bo musiał dołączyć do Bogdanki LUK na końcówkę przygotowań do sezonu klubowego.

    - Nie spędziłem w kraju na tyle czasu, by cokolwiek poczuć. Wiemy, że zrobiliśmy coś wielkiego dla całego narodu i kraju. Ale nie jest tak, że czujemy się bohaterami. To nasza praca, coś, na czym się skupiamy i po prostu kochamy to robić. A w końcu doszły do tego dobre wyniki - zaznacza środkowy.

      Teraz jednak Bułgaria chce wykorzystać sukces i dalej rozwijać w kraju siatkówkę. W tym roku będzie współorganizatorem mistrzostw Europy. Będzie gościć rozgrywki grupy B, a wśród jej rywali będzie m.in. reprezentacja Polski. Bułgarzy zdecydowali się przenieść mecze z Warny do stolicy, by zagrać w hali, która pomieści więcej kibiców.

      Słyszałem, że w Sofii hala ma być pełna. Mam nadzieję, że w najbliższych latach wykreujemy w Bułgarii atmosferę podobną do tej, jaka jest w Polsce
      podkreśla Grozdanow.

      Na razie 27-letni środkowy skupia się jednak na grze w Lublinie. Zdobył już z Bogdanką LUK łącznie cztery trofea, w tym sezonie pozostaje mu jeszcze walka o mistrzostwo Polski i triumf w Lidze Mistrzów. Grozdanow zostaje w klubie na kolejny sezon, co w grudniu Bogdanka LUK ogłosiła oficjalnym komunikatem.

        Wilfredo Leon: Niewiele osób myślało, że wygramy tyle w tak krótkim czasie, ale dla mnie to wciąż mało. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Wilfredo Leon i Alex Grozdanow pomogli Bogdance LUK Lublin w kolejnym zwycięstwie
        Wilfredo Leon i Aleks GrozdanowPiotr Matusewicz/East NewsEast News
        Od lewej: Alex Grozdanov, Wilfredo Leon i Mikołaj Sawicki
        Od lewej: Aleks Grozdanow, Wilfredo Leon i Mikołaj SawickiBartłomiej Wójtowicz/ ReporterEast News
        Mecz siatkówki w trakcie dynamicznej akcji, jeden z zawodników ubrany w zielono-biały strój wykonuje atak przy siatce, zawodnik drużyny przeciwnej w czerwono-czarnym stroju próbuje blokować piłkę, w tle widoczni pozostali gracze.
        Aleks Grozdanow w reprezentacji BułgariiVolleyballWorldmateriały prasowe

