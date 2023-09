- Turniej Amica Cup, który już na stałe wpisał się w kalendarz przygotowań do nowego sezonu, to doskonały moment, aby na żywo przyjrzeć się formie zespołów i sprawdzić, jak prezentują się w nowych składach. W tym roku na boisku zmierzą się ze sobą uznane europejskie drużyny z całej Europy: oprócz rodzimego #VolleyWrocław zobaczymy zawodniczki z Liberca, Budapesztu i Drezna. W przypadku reprezentantek Dolnego Śląska kibice będą mogli dopingować m.in. Julię Szczurowską, Aleksandrę Gancarz czy Annę Bączyńską. Nie zabraknie również uczestniczek tegorocznych mistrzostw Europy, a wśród nich wicemistrzyni Europy, Serbki Aleksandry Jevtić, która grać będzie w zespole z Drezna - mówi organizator wydarzenia Ryszard Frąckowiak.

19. edycja Amica Cup. Start 29 września

Rozgrywki siatkarskie w ramach 19. edycji Amica Cup wystartują w piątek 29 września o 16:00 , gdy na parkiecie pojawią się drużyny z Wrocławia i Budapesztu. Następnie, o 17:45, do rywalizacji przystąpią zawodniczki z Liberca i Drezna. W sobotę po obu stronach siatki staną drużyny Vasas Óbuda Budapest i Dresdner SC. (16:00) oraz #VolleyWrocław i VK Dukla Liberec (18:30). W ostatnim dniu turnieju oglądać będzie można zmagania siatkarek VK Dukla Liberec przeciwko Vasas Óbuda Budapest (11:00) oraz Dresdner SC kontra #VolleyWrocław (13:15).

- Amica Cup jest ważnym wydarzeniem w polskim kalendarzu siatkarskich imprez. Co istotne, jest to turniej, który nie promuje wyłącznie zaciętej sportowej rywalizacji: Grupa Amica od lat stawia bowiem na popularyzację kobiecego sportu, pełnego wzajemnego szacunku i uprawianego w duchu zasad fair play. Cieszymy się, że podczas tegorocznej edycji turnieju kibice ponownie będą mogli oglądać kobiecą siatkówkę na żywo, i to z udziałem uznanych europejskich drużyn. Moc atrakcji i sportowe rozgrywki na najwyższym poziomie gwarantowane! - zapowiada Anna Rakowska, menedżerka ds. projektów pracowniczych i społecznych.