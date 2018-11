PGE Skra Bełchatów od porażki zaczęła udział w klubowych mistrzostwach świata w siatkówce. Mistrz Polski przegrał w Płocku z Cucine Lube Civitanova 1:3. Spotkanie było momentami nerwowe, Mariusz Wlazły, kapitan Skry, zobaczył nawet czerwoną kartkę, ale w końcu górę wzięła siła zagrywki i ataku włoskiego zespołu.

W drugim poniedziałkowym spotkaniu tej grupy zagrają dwie rosyjskie drużyny - Zenit Kazań i Fakieł Nowy Urengoj.

Na specjalny turniej, który ma ogromny prestiż, zaproszono światowe potęgi. W tym roku automatyczne prawo gry otrzymali Zenit Kazań (obrońca tytułu, triumfator Ligi Mistrzów, mistrz Rosji), Sada Cruzeiro (najlepsza drużyna Ameryki Południowej) i Sarmayeh Bank VC Teheran (najlepszy zespół Azji). PGE Skra zagra natomiast w turnieju jako mistrz Polski i gospodarz imprezy, a pozostałe miejsca przyznali organizatorzy. Ostatecznie skład uzupełniły Asseco Resovia, włoskie Cucine Lube Civitanova i Trentino Volley, a także rosyjski Fakieł Nowy Urengoj.

PGE Skra dobrze rozpoczęła pierwszego seta, bez kompleksów w stosunku do włoskiego giganta. Punktowali zarówno Artur Szalpuk, Milad Ebadipour, jak i Mariusz Wlazły. Cieszyła również czujna gra w bloku, która umożliwiała wyprowadzenie kontr. Niestety w grze bełchatowian pojawiły się błędy, a rozegrał się też Cwetan Sokołow, atakujący Lube. I choć włoska ekipa zbudowała sobie już sześciopunktową przewagę, to dzięki atakom Wlazłego, dobremu blokowi oraz zagrywkom Jakuba Kochanowskiego mistrzowie Polski zniwelowali stratę do jednego. Końcówka należała jednak znów do Lube i Sokołowa - to wicemistrzowie Włoch wygrali 25:21.

Widać było, że na początku drugiej partii PGE Skra jeszcze się nie otrząsnęła, bo popełniała proste błędy. Z czasem weszła jednak na odpowiednie tory i dzięki świetnej grze blokiem dotrzymywała kroku rywalom. Trochę problemów mistrzom Polski sprawiał jednak Osmany Juantorena, który bardzo dobrze zagrywał (13:10). Klasę pokazali jednak Wlazły i Szalpuk, którzy kończyli swoje ataki, a przyjmujący zdołał nawet zablokować Juantorenę! Trzeba też pochwalić Grzegorza Łomacza, który dobrze kierował gra PGE Skry, a genialny Wlazły w końcówce dał mistrzom Polski zwycięstwo i bełchatowianie wyrównali stan meczu!

Podbudowani wygraną bełchatowianie chcieli równie dobrze rozpocząć trzecią partię, ale Cucine Lube zaczęło uciekać, tradycyjnie już dzięki dobrej zagrywce. Przy serwisie Leala Włosi zdobyli kilka punktów i mieli sześciopunktową przewagę (13:7). O tym, że świetnie piłkę wprowadza do gry przypomniał też Ebadipour i odrobił kilka punktów. Wciąż w ataku dobrze grali Wlazły i Szalpuk, ale to nie wystarczyło, by zatrzymać Cucine Lube. Rywale PGE Skry wygrali 25:22 i byli bliżej zwycięstwa w całym meczu.

Początek kolejnej partii znów był udany dla PGE Skry, bo świetnie blokowali, Łomacz rozrzucał blok rywali i PGE Skra kończyła ataki. Przy stanie 8:10 nieco pogubił się... sędzia spotkania, który dał się we znaki nie tylko siatkarzom z Bełchatowa, pokazując m.in czerwona kartkę Wlazłemu, co oznaczało stratę punktu, ale również kibicom w Płocku. Podenerwowani mistrzowie Polski chcieli pokazać swoją siłę i faktycznie im to wychodziło (potężne ataki Kochanowskiego czy Szalpuka). Cucine Lube trzymało jednak dystans nad PGE Skrą i mogło spokojnie grać do końca seta. Doskonałe zagrywki Leala czy Simona też nie pomogły bełchatowianom. W końcówce mistrzowie jeszcze powalczyli i doprowadzili do remisu 24:24. W sumie PGE Skra obroniła pięć piłek meczowych, ale to ostatecznie Cucine Lube wygrało seta, a całe spotkanie 3:1.

W drugim meczu klubowych mistrzostw świata PGE Skra zmierzy się we wtorek z Fakiełem Nowy Urengoj. Początek meczu o godz. 20.30.

Terminarz i plan transmisji KMŚ siatkarzy 2018:

26 listopada (poniedziałek)

grupa A (Płock)



PGE Skra Bełchatów - Cucine Lube Civitanova 1:3 (21:25, 25:22, 21:25, 25:27)

PGE Skra: Grzegorz Łomacz, Milad Ebadipour, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Artur Szalpuk, Mariusz Wlazły - Kacper Piechocki (libero) - Kamil Droszyński, Renee Teppan.

Cucine Lube: Bruno Rezende, Cwetan Sokołow, Osmany Juantorena, Dragan Stanković, Joandry Leal, Roberlandy Simon - Fabio Balaso (libero) - Jacopo Massari, Diego Cantagalli, Stijn D'Hulst.

godz. 20.30 Zenit Kazań - Fakieł Nowy Urengoj (transmisja Polsat Sport Extra)

grupa B (Rzeszów)



Trentino Volley - Khatam Ardakan 3:0 (25:19, 25:15, 25:19)

godz. 20.30 Asseco Resovia - Sada Cruzeiro ( transmisja Polsat Sport)



27 listopada (wtorek)

grupa A (Płock)

godz. 17.30 Cucine Lube Civitanova - Zenit Kazań (transmisja Polsat Sport Extra)

godz. 20.30 Fakieł Nowy Urengoj - PGE Skra Bełchatów (transmisja Polsat Sport)



28 listopada (środa)

grupa B (Rzeszów)

godz. 17.30 Sada Cruzeiro - Trentino Volley (transmisja - Polsat Sport Extra)

godz. 20.30 Khatam Ardakan - Asseco Resovia (transmisja - Polsat Sport)



29 listopada (czwartek)

Grupa A (Płock)

godz. 17.30 Fakieł Nowy Urengoj - Cucine Lube Civitanova (transmisja - Polsat Sport Extra)

godz. 20.30 PGE Skra Bełchatów - Zenit Kazań (transmisja - Polsat Sport)

Grupa B (Rzeszów)

godz. 17.30 Asseco Resovia - Trentino Volley (transmisja - Polsat Sport)

godz. 20.30 Khatam Ardakan - Sada Cruzeiro (transmisja - Polsat Sport Extra)



1 grudnia (sobota, Częstochowa)

godz. 17.30 I półfinał (transmisja - Polsat Sport)

godz. 20.30 II półfinał (transmisja - Polsat Sport)



2 grudnia (niedziela, Częstochowa)

godz. 17.30 mecz o III miejsce (transmisja - Polsat Sport)

godz. 20.30 finał (transmisja - Polsat Sport)