Siatkarze Cucine Lube Civitanova z Mateuszem Bieńkiem w składzie zdobyli po raz pierwszy w historii tytuł klubowego mistrza świata. W finale turnieju w brazylijskim Betimie pokonali Sadę Cruzeiro 3:1. Na najniższym stopniu podium stanął rosyjski Zenit Kazań.

Środkowy polskiej reprezentacji Bieniek grał we wszystkich czterech setach, zdobył w sumie trzy punkty, dwa atakiem i jeden blokiem. Najskuteczniejszym zawodnikiem Lube byli Włoch kubańskiego pochodzenia Osmany Juantorena i Brazylijczyk kubańskiego pochodzenia Joandry Leal. Obaj zdobyli po 20 punktów.

W Sada Cruzeiro liderem był znany z gry w PGE Skrze Bełchatów Argentyńczyk Facundo Conte - 21 pkt.

Klub Cucine Lube Civitanova zdobył pierwszy tytuł klubowego mistrza świata w historii. Dwukrotnie zajmował drugie miejsce - w 2017 i 2018 roku. Obecnie włoski zespół prowadzi były szkoleniowiec polskiej kadry Ferdinando De Giorgi.

"To ukoronowanie perfekcyjnego sezonu. Sada to znakomity zespół i to był bardzo trudny mecz" - skomentował trener.

Zenit Kazań w meczu o brąz pokonał katarski Al-Rayyan SC 3:0.

Wyniki:

finał

Cucine Lube Civitanova - Sada Cruzeiro Volei 3:1 (25:23, 19:25, 31:29, 25:21)

o 3. miejsce

Zenit Kazań - Al-Rayyan Sports Club 3:0 (25:21, 25:18, 25:17)