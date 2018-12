Siatkarze Trentino Volley po raz piąty w historii zdobyli złoty medal klubowych mistrzostw świata. W wielkim finale w Częstochowie podopieczni Angelo Lorenzettiego pokonali inny włoski zespół Cucine Lube Civitanova 3:1 (25:20, 22:25, 25:20, 25:18).

Cucine Lube w półfinale pokonało Asseco Resovię 3:1, a Trentino w takim samym stosunku rosyjski Fakieł Nowy Urengoj. Osmany Juantorean i spółka w zeszłym roku dotarli również do finału KMŚ. W krakowskiej Tauron Arenie przegrali wówczas z Zenitem Kazań, w którym błyszczał Kubańczyk z polskim paszportem Wilfredo Leon. W tym roku obrońca tytułu odpadł w fazie grupowej, więc Cucine Lube liczyło, że zgarnie trofeum. Z takim samym nastawieniem do batalii o złoto przystąpiło Trentino.

Finałowy pojedynek lepiej rozpoczęli podopieczni Angelo Lorenzettiego. Bardzo dobrze w zespole Trentino spisywali się Sreczko Lisnac, doskonale znany z występów w PlusLidze, jego rodak Urosz Kovaczević oraz Amerykanin Aaron Russell. Prowadzili już 14:10, ale wtedy do pracy zabrali się rywale, którzy zdobyli cztery punkty z rzędu. Serię Lube przerwał Russell. W kolejnych fragmentach Trentino dyktowało warunki na boisku, a w końcówce ochotę do walki odebrał przeciwnikom Kovaczević.



Drugi set od początku był bardzo wyrównany, a jego losy rozstrzygnęły się w ostatnich fragmentach. Więcej zimnej krwi zachowali siatkarze Giampaolo Medei'ego, którzy wygrali 25:22 i wyrównali stan meczu na 1:1.



Lube grało falami znakomite akcje przeplatało prostymi błędami. Trentino natomiast grał równo i miało w swoich szeregach znakomicie dysponowanego Russella, którego wspierali koledzy z drużyny. W trzeciej odsłonie Trentino narzuciło swój styl gry i ani na chwilę nie dało nadziei rywalom. Gracze Lorenzettiego setbola mieli po ataku z przesuniętej krótkiej Lisinaca. Chwilę później Cwetan Sokołow zaatakował w aut i było po secie.



W czwartej partii Lube stawiało zacięty opór do stanu 12:12. Później jednak rywale "odjechali" na kilka punktów. To podłamało Lube, które już nie podjęło walki. Punkt na wagę złotego medalu KMŚ zdobył najlepszy na boisku Russell.

Brązowy medal zdobył Fakieł Nowy Urengoj. Rosjanie w meczu o trzecie miejsce wygrali z Asseco Resovią 3:1.

KMŚ odbywają się od 1989 roku, ale z przerwą w latach 1993-2008. Polskie drużyny czterokrotnie stanęły na podium. PGE Skra Bełchatów w latach 2009-10 sięgnęła po wicemistrzostwo, a sześć lat temu zdobyła brąz. Srebrny medal w 2011 roku wywalczył zaś Jastrzębski Węgiel.

Cucine Lube Civitanova - Trentino Volley 1:3 (20:25, 25:22, 20:25, 18:25)

Cucine Lube: Cwetan Sokołow, Osmany Junatorena, Dragan Stanković, Yoandy Leal, Robertlandy Simon, Bruno Rezende, Fabio Balaso (libero) oraz Stijn D'hulst, Jacopo Massari, Diego Cantagalli, Enrico Cester



Trentino: Aaron Russell, Luca Vettori, Simone Giannelli, Davide Candellaro, Urosz Kovaczević, Sreczko Lisinac, Jenia Grebennikov (libero) oraz Gabriele Nelli, Maarten Van Garderen

Kolejność klubowych mistrzostw świata siatkarzy rozgrywanych w Polsce:

1. Trentino Volley (Włochy)

2. Cucine Lube Civitanova (Włochy)

3. Fakieł Nowy Urengoj (Rosja)

4. Asseco Resovia Rzeszów (Polska)

5. Zenit Kazań (Rosja)

. Sada Cruzeiro (Brazylia)

7. PGE Skra Bełchatów (Polska)

. Khatam Ardakan (Iran)

