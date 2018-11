Asseco Resovia pokonała Sadę Cruzeiro 3:2 w meczu grupy B klubowych mistrzostw świata w siatkówce. Polski zespół w tym sezonie gra słabo, w Plus Lidze wygrał tylko jeden mecz. W poniedziałek we własnej hali zaprezentował się jednak dobrze i choć mógł wygrać w czterech setach, to dopiero po tie-breaku zwyciężył najlepszą drużyną Ameryki Południowej.

Zdjęcie Siatkarze Asseco Resovii /Darek Delmanowicz /PAP

Ekipa z Podkarpacia debiutuje w imprezie tej rangi. Asseco Resovia wyszła jednak na ten mecz z dużo większą swobodą, niż występując na boiskach PlusLigi. W pierwszym secie jeszcze zabrakło do zwycięstwa, lecz w kolejnych odsłonach rzeszowianie przejęli inicjatywę.



Wreszcie bardzo dobre spotkanie rozgrywał Amerykanin Kawika Shoji, który grał z fantazją i kombinacyjną siatkówkę. Świetnie współpracował z środkowymi, a przecież po drugiej stronie siatki stali tacy gracze, jak Kevin Le Roux, Taylor Sander, Evandro czy Isac. Gospodarze jednak nic sobie z tego nie robili i grając widowiskowo, wyszli na prowadzenie 2:1 w setach.



Asseco Resovia w takim zestawieniu jak w poniedziałek nie jest w stanie grać w PlusLidze, bowiem dziś w podstawowym składzie występuje Francuz, dwóch Amerykanów oraz Australijczyk - w PlusLidze musi być na boisko minimum trzech Polaków.

W czwartym secie Asseco Resovia nadal grała bardzo dobrze, wyszła na prowadzenie w końcówce 23:20 i wtedy nie potrafiła skończyć najważniejszych akcji. Zabrakło bardzo niewiele, by ograć Brazylijczyków za trzy punkty, jednak Sada walczyła i doprowadziła do piątego seta.

W tie-breaku zespół z Ameryki Południowej prowadził 12:9. Wtedy czas wziął Gheorge Cretu, trener rzeszowian, i gospodarze odrobili dwa punkty. Kolejne dwa "oczka" zdobyli siatkarze Sady. Przy pierwszej piłce meczowej jej zawodnicy dotknęli jednak siatki, a przy następnej Evandro został zablokowany. Marcelo Mendez, trener Brazylijczyków, wziął przerwę na żądanie.

Nie pomogło, bo Taylor Sander został powstrzymany przez blok rzeszowian i zrobiło się 14:14!

W kolejnej akcji Evandro fatalnie przestrzelił i była piłka meczowa dla Asseco Resovii. Thibault Rossard zepsuł jednak zagrywkę. Potem jednak ataki Damiana Schulza i Mateusza Miki dały wygraną polskiemu zespołowi.

We wcześniejszym meczu tej grupy włoskie Trentino Volley odniosło pewne zwycięstwo nad irańskim Khatamem Ardakan 3:0.

We wtorek zespoły rywalizujące w stolicy Podkarpacia mają dzień przerwy. W środę Resovia zmierzy się o godz. 20.30 z Khatamem, a Sadę trzy godziny wcześniej czeka mecz z Trentino.

Asseco Resovia - Sada Cruzeiro 3:2 (23:25, 25:18, 25:23, 24:26, 17:15)

Asseco Resovia: Thibault Rossard, Damian Schulz, Mateusz Mika, Marcin Możdżonek, David Smith, Kawika Shoji, Luke Perry (libero) oraz Bartłomiej Lemański.

Sada: Evandro, Taylor Sander, Isac Santos, Kevin Le Roux, Rodrigo Leao, Fernando Kreling, Sergio (libero) oraz Filipe, Luan Jose Weber, Sandro, Leonardo.