KMŚ siatkarzy 2018: Komplet drużyn w półfinałach, kto rywalem Asseco Resovii Rzeszów?

Asseco Resovia Rzeszów w swoim drugim meczu w klubowych mistrzostwach świata wygrała z Khatamem Ardakan 3:0 i uzupełniła grono półfinalistów. Miejsce w "czwórce" zapewniło sobie w środę także włoskie Trentino Volley.

Trentino tego dnia wygrało z brazylijską Sadą Cruzeiro 3:1. W czwartek klub z Italii zmierzy się z Resovią, a stawką będzie awans do półfinału z pierwszego miejsca w tabeli.



O to samo zagrają tego dnia w Płocku rywalizujące w gr. A Cucine Lube Civitanova i Fakieł Nowy Urengoj. Szanse na przejście do kolejnego etapu zmagań straciły już zaś będącą gospodarzem imprezy PGE Skra Bełchatów i broniący tytułu Zenit Kazań.



Od sobotnich półfinałów rywalizacja toczyć się będzie w Częstochowie.



Wyniki klubowych mistrzostw świata 2018:



Grupa A (Orlen Arena, Płock)



poniedziałek, 26 listopada



PGE Skra Bełchatów - Cucine Lube Civitanova 1:3 (21:25, 25:22, 21:25, 25:27)

Zenit Kazań - Fakieł Nowy Urengoj 2:3 (23:25, 28:26, 25:21, 22:25, 11:15)

wtorek, 27 listopada



Cucine Lube Civitanova - Zenit Kazań 3:2 (20:25, 25:22, 24:26, 25:23, 19:17)

Fakieł Nowy Urengoj - PGE Skra Bełchatów 3:2 (23:25, 27:29, 30:28, 25:21, 21:19)



czwartek, 29 listopada



17.30: Fakieł Nowy Urengoj - Cucine Lube Civitanova

20.30: PGE Skra Bełchatów - Zenit Kazań



Grupa B (Hala Podpromie Rzeszów)



poniedziałek, 26 listopada



Trentino Volley - Khatam Ardakan 3:0 (25:19, 25:15, 25:19)

Asseco Resovia Rzeszów - Sada Cruzeiro 3:2 (23:25, 25:18, 25:23, 24:26, 17:15)



środa, 28 listopada



Sada Cruzeiro - Trentino Volley 3:1 (17:25, 28:26, 25:23, 27:25)

Asseco Resovia Rzeszów - Khatam Ardakan 3:0 (25:21, 25:21, 25:11)



czwartek, 29 listopada



17.30: Asseco Resovia Rzeszów - Trentino Volley

20.30: Khatam Ardakan - Sada Cruzeiro



Faza pucharowa:



sobota, 1 grudnia

Częstochowa



17.30 i 20.30 - półfinały



niedziela, 2 grudnia

Częstochowa



17.30 - mecz o 3. miejsce

20.30 - finał