KMŚ. Ignaczak: Bardzo trudno wskazać faworyta

- Bardzo trudno wskazać faworyta, w każdej drużynie są wielkie gwiazdy, które w Orlen Arenie będzie można zobaczyć na żywo - powiedział ambasador klubowych mistrzostw świata siatkarzy Krzysztof Ignaczak przed turniejem, którego część odbędzie się w Płocku.

W KMŚ weźmie udział osiem drużyn. Impreza rozgrywana jest po raz czternasty, drugi raz z rzędu w Polsce, po raz pierwszy w Płocku. W Orlen Arenie rozgrywane będą spotkania grupy A 26, 27 i 29 listopada. Będą tu walczyć Cucine Lube Civitanova, wicemistrz Włoch i zdobywca krajowego pucharu, przed rokiem druga drużyna KMŚ, 10-krotny mistrz Rosji, triumfator Ligi Mistrzów i broniący tytułu Zenit Kazań, nowa siła w rosyjskiej siatkówce Fakieł Nowy Urengoj oraz mistrz Polski PGE Skra Bełchatów.

- To najwyżej notowane trofeum w światowej siatkówce, którego zdobycie jest marzeniem każdego zawodnika. W Płocku szansę na wywalczenie awansu mają cztery drużyny. Dwie z nich wraz z dwiema najlepszymi ekipami z grupy rozgrywającej mecze w Rzeszowie trafią do fazy finałowej w Częstochowie. Bardzo trudno jest mówić o faworytach, turniej będzie bardzo wyrównany - podkreślił Ignaczak.

Zdaniem ambasadora rozgrywek, w Orlen Arenie kibice będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczy na żywo najlepszych siatkarzy świata. - Trudno nawet próbować wymienić wszystkie nazwiska gwiazd. Począwszy od Zenita Kazań, triumfatora ubiegłorocznych finałów, naszpikowanego znakomitymi siatkarzami, przez "Real Madryt" siatkówki, czyli włoski Cucine Lube Civitanova i mistrza Polski z Mariuszem Wlazłym, którego od czterech lat nie można już podziwiać w reprezentacji, przez młodych zawodników drużyny Fakieł Nowy Urengoj, którzy na dziś stanowią trzon drużyny narodowej - wyliczył Ignaczak.

Obok ekipy Skry Bełchatów z pięcioma Polakami, aktualnymi lub byłymi mistrzami świata w składzie, na parkiecie w Płocku będzie można podziwiać najlepszych i grających najefektowniejszą siatkówkę na świecie.

Nazwisk wszystkich gwiazd Ignaczak nie podejmował się wymieniać, ale jednym tchem wyliczył liderów Zenitu: Earvin Ngapeth, Matthew Anderson, Aleksander Butko, Maksym Michajłow. Niesamowitą ekipę zbudowali Włosi. Przed rokiem Cucine Lube Civitanova musiała zadowolić się srebrnym medalem, przegrywając w finale z Zenitem. W składzie są między innymi Yoandro Leal Hidalgo, Simon Aties Robertlandy i Dragan Stanković. Nie można zapomnieć o legendarnym zawodniku, brazylijskim rozgrywającym Bruno Rezende, zdobywcy wielu medali olimpijskich i mistrzostw świata.

- Grupa, która będzie rozgrywać mecze w Płocku jest fantastyczna. Powiedziałbym nawet, że drużyny można byłoby postawić pół pięterka wyżej niż te, które zagrają w Rzeszowie. To absolutny światowy top. Skra zawsze rywalizowała z Zenitem, ich mecze można nazwać klasykami. W Orlen Arenie zaprezentują się same gwiazdy o wielkim dorobku sportowym - zachęcał do zakupu biletów na imprezę szef KMŚ Tomasz Cieślik.

W historii klubowych rozgrywek międzynarodowych na najwyższym poziomie triumfowały tylko dwie polskie drużyny: Płomień Milowice w 1978 w Pucharze Europy siatkarzy oraz VIVE Kielce w 2016 roku w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych.

- W tym roku jest szansa, żeby wywalczyć trzeci tytuł. Co prawda Skrze różnie się wiedzie w rozgrywkach ligowych, ale trenerzy zapewniają, że przygotowywali się właśnie do klubowych mistrzostw świata i na tę imprezę szlifowali formę - dodał Cieślik.

Mecze w Płocku:

26 listopada

godz. 17.30 Skra - Cucine

20.30 Zenit - Fakieł

27 listopada

17.30 Cucine - Zenit

20.30 Fakiel - Skra

29 listopada

17.30 Fakieł - Cucine

20.30 Skra - Zenit