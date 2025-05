Kluczowa decyzja dla mistrzów Polski. Trzeba było uzgodnić ją z Wilfredo Leonem

Siatkówka. Trener mistrzów Polski odsłania kulisy tytułu. Tę zmianę musiał uzgodnić z Wilfredo Leonem

"Od strony technicznej przełomowym momentem było to, jak nieco zmieniłem pozycję Wilfredo Leona na boisku, stawiając go do przyjęcia, ale bliżej rozgrywającego oraz wstawiając do szóstki Mikołaja Sawickiego. To było już w rundzie rewanżowej, bodajże na początku stycznia i wtedy początkowo przegrywaliśmy mecze, ale ja mocno wierzyłem w to ustawienie, zachęcałem chłopaków do pracy i to się później opłaciło" - przekonuje Włoch.