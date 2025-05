Klub Wilfredo Leona zmieni trenera. Wychodzą kulisy kluczowej decyzji

"Były szanse na tie-breaka, on rządzi się swoimi prawami. My ich nie wykorzystaliśmy, Zawiercie grało bardzo dobrze i wygrało zasłużenie. Ale ja dalej wierzę w naszą drużynę " - zapewnia w rozmowie z Interią Krzysztof Skubiszewski .

Grozer został ściągnięty w ramach transferu medycznego , który pozwala sprowadzić zawodnika spoza ligi do klubu nawet w trakcie fazy play-off, a w tym przypadku finałów ligi. Zapis wywołuje jednak sporo dyskusji, które spotęgowało sprowadzenie Niemca. Prezes Bogdanki LUK podchodzi jednak do sytuacji spokojnie.

Zawiercie zrobiło transfer medyczny zgodnie z regulaminem i tutaj nikt nie może mieć nic do zarzucenia. Natomiast myślę, że regulamin musi być doprecyzowany. Jako prezesi pewnie usiądziemy po lidze i pomyślimy nad tym. Pewnie mam jakieś swoje pomysły na transfer medyczny, na jego finalizację w play-offach, natomiast więcej nic nie mam do powiedzenia. W Sosnowcu Grozer zagrał wyśmienicie, w Lublinie zagrał słabo. Liczę na to, że jednak powtórzy w czwartym meczu tę dyspozycję z Lublina

Co więcej, przekonuje, że klub nie stracił też na występie w europejskich pucharach. Lublinianie po raz pierwszy zaprezentowali się na międzynarodowej arenie i od razu sięgnęli po Puchar Challenge, zwyciężając w finałowym dwumeczu z Cucine Lube Civitanova. Wiadomo jednak, że do wyjazdów na spotkania kluby często muszą dokładać , a przecież Bogdanka LUK w tym sezonie musiała zorganizować m.in. podróż aż na wybrzeża Afryki, gdzie ma swoją siedzibę hiszpański klub CV Melilla.

"Chcieliśmy zagrać w Pucharze Challenge. Po to graliśmy o piąte miejsce z Gdańskiem w tamtym sezonie, by zrobić sukces europejski - to się udało. Summa summarum w pucharach europejskich wyszliśmy na plus, z czego jesteśmy szczęśliwi. To wiązało się z frekwencją, ale też naszymi pomysłami na nowych sponsorów, by inaczej przeprowadzić pewne sprawy. Organizacyjnie podołaliśmy temu wyzwaniu" - zapewnia Skubiszewski.