Klub Leona ma nowego trenera. Błyskawiczna reakcja, wakat tylko przez dobę

Co dokładnie łączy Wilfredo Leona z toruńskim zespołem? Siatkarz od kilku dobrych lat posiada większościowe udziały w CUK Aniołach i marzy, by w niedalekiej przyszłości w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego regularnie grywały czołowe ekipy z kraju nad Wisłą. Na razie jest na dobrej ku temu drodze, bo rywalizuje na bezpośrednim zapleczu PlusLigi. To zasługa między innymi Krzysztofa Stelmacha, który wraz ze swoimi siatkarzami całkiem niedawno cieszył się z awansu.

