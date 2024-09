Wilfredo Leon przenosinami z Włoch do PlusLigi zelektryzował siatkarskich kibiców. Na polskich boiskach zadebiutował w poprzedniej kolejce, wchodząc na boisko w trakcie meczu Bogdanki LUK Lublin z Treflem Gdańsk . Był wprowadzany powoli, regenerował się po trudnym sezonie w reprezentacji Polski. W końcu jednak był gotowy do gry w pełnym wymiarze i w debiucie w podstawowym składzie nie zawiódł .

Niespodziewana zamiana ról. Barkom Każany Lwów odpowiedział rywalom

W drugiej partii nastąpiła jednak zupełna zamiana ról. Zespół z Lublina rozpoczął fatalnie - po sześciu akcjach przegrywał 0:6 . Połowę z tych punktów Barkom zdobył po szczelnych blokach, do tego w ataku pomylił się Leon. Świetnie w polu serwisowym spisywał się przyjmujący gospodarzy Mart Tammearu . Szybko o przerwę poprosił trener Bogdanki LUK Massimo Botti , jego siatkarze nieco zmniejszyli różnicę, ale tylko na chwilę.

Lublinianie cały czas mieli problemy z przyjęciem, Botti drugą przerwę wykorzystał przy stanie 8:15. Leon na chwilę opuścił nawet boisko, zastąpił go Maciej Czyrek . Tammearu zaserwował w tej partii łącznie cztery asy, pięć punktów zdobył Tupczij, i lwowianie wygrali 25:18.

PlusLiga. Wilfredo Leon pociągnął za sobą kolegów, ważna wygrana

Gra wyrównała się w trzecim secie. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Siłą napędową gospodarzy w ataku był Tammearu. Kiedy jednak kontratak po świetnym rozegraniu Marcina Komendy wykończył Leon, to lublinianie prowadzili 19:17, ale przewaga szybko stopniała. Co więcej, po chwili gospodarze mieli dwa punkty zapasu. Końcówka partii w końcu przyniosła sporo emocji. Ważne piłki kończyli Leon i Tupczij, ale seta na stronę gości przechyliła zagrywka Alexa Grozdanowa - wygrali 25:23.