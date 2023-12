Kłopoty polskich siatkarek. Czarna seria trwa, jest coraz gorzej

To znów nie był najlepszy weekend polskich siatkarek we Włoszech. Zespoły Olivii Różański i Malwiny Smarzek mają coraz większe problemy w tabeli Serie A. W dodatku obie reprezentantki Polski nie mogą być szczególnie zadowolone ze swoich występów. Co innego Joanna Wołosz - jej Prosecco Doc Imoco Conegliano kroczy zwycięską ścieżką, a kapitan kadry po raz kolejny walnie przyczyniła się do wygranej.