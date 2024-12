Klęska zespołu Michała Winiarskiego. Tomasz Fornal bezlitosny, szybki hit PlusLigi

Wicemistrzowie Polski podejmowali mistrzów, zdobywcy TAURON Pucharu Polski finalistów tego turnieju, wicelider po 14 kolejkach lidera. To był mecz na absolutnym szczycie PlusLigi, który dostarczył sporych emocji, ale skończył się szybciej, niż można było się spodziewać.

Zawiercianie rozpoczęli pierwszego seta od udanych akcji i prowadzenia 3:1. Goście błyskawicznie opanowali jednak sytuację, dwoma blokami popisał się Niemiec Anton Brehme i to oni odskoczyli na trzy punkty . Różnicę zmniejszył as serwisowy Karola Butryna, atakującego Warty. Jastrzębianie jeszcze raz odskoczyli na trzy punkty przy stanie 12:9, kiedy pierwszym blokiem w tym meczu popisał się Norbert Huber.

W kolejnym ustawieniu gości kolejną zagrywką ukąsił Butryn - piłka leciała z prędkością ponad 130 km/h. Ale przyjęcie szwankowało także wśród zawiercian. Mistrzowie Polski odpowiedzieli Butrynowi blokiem i mieli aż pięć punktów przewagi. Co prawda gospodarze jeszcze podłączyli się do walki przy zagrywkach Jurija Gladyra, ale to Jastrzębski Węgiel wygrał 25:22.