Klęska polskich siatkarzy, wszystko nagle się posypało. Aż przykro było patrzeć

Seniorska reprezentacja Polski przygotowuje się do turnieju finałowego Ligi Narodów, który 30 lipca rozpocznie się w chińskim Ningbo, z kolei panie w weekend rywalizują o medale w Łodzi. Wiele dzieje się także w kadrach młodzieżowych - nasza akademicka reprezentacja niedawno sięgnęła po złoto Uniwersjady, z kolei w Uzbekistanie ruszyły mistrzostwa świata mężczyzn do lat 19.

"Biało-Czerwoni" czempionat rozpoczęli od wygranej 3:2 w starciu z Włochami, w kolejnym starciu po tie-breaku ulegli z kolei Iranowi.

"Przeżyliśmy wielką huśtawkę nastrojów. Wczoraj była ogromna radość po zwycięstwie nad Włochami. Dzisiaj żal meczu z Iranem. Chłopcy mimo przewagi motorycznej i fizycznej Azjatów walczyli na miarę swoich możliwości" - komentował w rozmowie z pzps.pl trener Polaków Jacek Nawrocki.

Polacy rywalizują w grupie C, gdzie mają do rozegrania w sumie pięć spotkań. W sobotę przyszło im zmierzyć się z Hiszpanami, którzy wygrali poprzednie dwa mecze, tracąc po drodze trzy sety.

Polscy siatkarze zdeklasowani w drugim secie

Siatkarze z Półwyspu Iberyjskiego po wyrównanym początku dość szybko odskoczyli naszym zawodnikom na trzy punkty (9:6). Grali dobrze systemem blok-obrona, akcje z prawego skrzydła przeplatali atakami ze środka, z kolei Polakom przytrafiały się błędy, takie jak zepsute zagrywki.

Te pomyłki sprawiały, że "Biało-Czerwoni" po wygranej akcji mieli problem z notowaniem serii punktowej i ciągle musieli gonić wynik. W końcu po ataku Oskara Trawki z lewego skrzydła udało się zniwelować stratę do dwóch "oczek" (16:18) i wydawało się, że Polacy mogą jeszcze odwrócić losy partii. Niestety, ta padła łupem Hiszpanów, którzy wygrali 25:19.

"Biało-Czerwoni" problemy mieli także w drugim secie. Seryjnie mylili się w ataku, posyłając piłkę w aut, z kolei rywale grali konsekwentnie i od stanu 5:5 zaczęli budować przewagę, która w pewnym momencie wyniosła już osiem punktów (14:6). Nasi kadrowicze wprawdzie próbowali postawić blok, ale ten był obijany przez Hiszpanów, którzy pewnie zmierzali po zwycięstwo w secie.

Gdy Wojciech Olejniczak pomylił się w ataku z prawej flanki, a po chwili Jakub Szczurowski został "ustrzelony" zagrywką, przewaga wzrosła do 11 "oczek" (20:9). Polakom udało się nieco zniwelować straty, co nie zmienia faktu, że druga partia i tak skończyła się deklasacją (17:25).

Mistrzostwa świata do lat 19. Bolesna porażka Polaków

Fakt, że polscy siatkarze w końcówce seta wykorzystali rozluźnienie Hiszpanów i nieco zniwelowali straty, najwyraźniej mocno ich podbudował. Początek trzeciej odsłony meczu należał właśnie do podopiecznych Nawrockiego, którzy dobrze prezentowali się w przyjęciu i co najważniejsze, kończyli ataki, dzięki czemu utrzymywali przewagę, która po autowym ataku jednego z Hiszpanów wynosiła już cztery punkty (9:5).

Wówczas trener rywali Fredinson Mosquera poprosił o czas, by na nowo poukładać grę swojej drużyny. To na niewiele się zdało, bo role na parkiecie się odwróciły - tym razem to Polacy deklasowali Hiszpanów, finalnie wygrali seta 25:20.

Drużyna prowadzona przez Nawrockiego poszła za ciosem i od początku kolejnego seta dyktowała warunki gry. Co znamienne, Hiszpanie ani razu nie znaleźli się na prowadzeniu - pierwszą akcję wygrali Polacy, rywale później wprawdzie doprowadzili do wyrównania, ale w kolejnych minutach dominowali już "Biało-Czerwoni", ciągle trzymając rywali na dystans. Niestety, do czasu.

Hiszpanie zaczęli odrabiać straty, przy stanie 20:19 dla Polaków popracowali w obronie, a wymianę zakończyli atakiem Jose Joaquina Reiny ze środka, który dał im wyrównanie. Trzy kolejne akcje również padły łupem Hiszpanów, którzy po ataku Cezara Camacho prawego skrzydła mieli piłki meczowe. Wykorzystali drugą z nich, triumfując 25:22, a w całym meczu 3:1 (25:19, 25:17, 20:25, 25:22).

Porażka z Hiszpanią komplikuje sytuację Polaków, którzy po trzech meczach mają zaledwie trzy punkty na koncie i zajmują piąte miejsce w grupie C. Awans do fazy pucharowej uzyskają z kolei cztery najlepsze drużyny. "Biało-Czerwoni" chcąc przedłużyć szansę na awans do 1/8 finału muszą więc wygrać z Tunezją (28 lipca) oraz Egiptem (29 lipca).

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 19 volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 19 podczas meczu MŚ volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarska reprezentacja Polski U19 volleyballworld.com materiały prasowe