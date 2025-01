Indykpol AZS Olsztyn wypuścił z rąk zwycięstwo w Nysie. Po dwóch wygranych setach z PSG Stalą goście osłabieni brakiem jednego z liderów nie byli w stanie postawić kropki nad "i", co skrzętnie wykorzystali siatkarze z Nysy. PSG Stal odwróciła losy meczu i wyszarpała ważne zwycięstwo, które powiększa jej przewagę nad strefą spadkową. Olsztynianie nie wykorzystali szansy, by wskoczyć do czołowej ósemki PlusLigi.