Kilka dni temu walczyli na wałach. Wrócili do gry w kapitalnym stylu

Poniedziałkowe spotkanie zostało przełożone o jeden dzień, a jego organizację przejęli katowiczanie - to był ukłon w stronę zespołu z Nysy. Członkowie klubu mocno zaangażowali się bowiem w obronę miasta przed zalaniem . Kiedy do Nysy, którą nawiedziła katastrofalna powódź, zbliżała się druga fala, działacze PSG Stali z trenerem Danielem Plińskim na czele rzucili się na pomoc w umacnianiu wałów .

I choć ekipa z Nysy dopiero inaugurowała sezon, a katowiczanie zdążyli rozegrać już dwa spotkania, to goście rozpoczęli spotkanie lepiej. I to mimo że trener nie miał do dyspozycji jednego z przyjmujących - Zouheir El Graoui dostał wolne z okazji narodzin dziecka. Problemy w ataku miał Damian Domagała z GKS-u i siatkarze z Nysy szybko odskoczyli na cztery punkty. Tej przewagi nie oddali przez całą partię, co więcej - z czasem ją powiększyli. Dwa punkty blokiem zdobył debiutujący w PlusLidze rozgrywający Kellian Paes, kapitalnie w polu zagrywki spisał się atakujący Dawid Dulski. Zupełnie rozbici w końcówce katowiczanie przegrali 17:25.