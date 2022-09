Kiedy mecz Polska - USA w MŚ siatkarzy? Ćwierćfinał międzynarodowych rozgrywek Polska - USA w czwartek 8 września . To będzie wieczór sportowych emocji, bo naprzeciwko siebie staną pierwsza i szósta drużyna rankingu FIVB .

Rankingi oczywiście nie mają znaczenia , co udowodnił lipcowy mecz w Lidze Narodów, kiedy spotkanie Polska - USA zakończyło się dla nas nokautem . Polacy wzięli rewanż na rywalu w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2022. Jak będzie tym razem i czy Polska awansuje do półfinału?

Kiedy mecz Polska – USA? Forma Mistrzów Świata

Do meczu Polska - USA gospodarze podchodzą w bardzo dobrych nastrojach . Również 1/8 finału i spotkanie z Tunezją okazało się dla naszej reprezentacji łatwą przeprawą. Świetnie spisał się Jakub Kochanowski , z którego zagrywką nie radzili sobie mistrzowie Afryki. Polska pokonała rywali 25:20, 25:15 i 25:20 .

Kiedy mecz Polska - USA w MŚ siatkarzy? Forma USA

Mecz Polska - USA w MŚ siatkarzy to dla gości szansa na rewanż za przegraną w fazie grupowej. Amerykanie do ćwierćfinału Mistrzostw Świata awansowali pokonując nie bez problemów reprezentację Turcji. Choć w dwóch pierwszych setach wszystko szło po myśli USA, kolejne dwa to prawdziwe trzęsienie ziemi i o wyniku rozstrzygnął tie-break.