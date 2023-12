Kibice kadry mogą odetchnąć z ulgą. Świetne wieści o polskiej siatkarce

Joanna Wołosz to jedna z najważniejszych zawodniczek Prosecco Doc Imoco Conegliano . W drużynie, którą prowadzi trener Daniele Santarelli , jest nie tylko podstawową rozgrywającą, ale i kapitanem. To ona wznosi trofea, którymi zawodniczki z Conegliano regularnie wypełniają klubową gablotę.

Malwina Smarzek przegrywa. Olivia Różański w rezerwie

Co więcej, to był dobry występ Polki. Nie tylko zdobyła cztery punkty, co jak na rozgrywającą jest niezłym wynikiem. Świetnie zagrywała - aż 21 razy, wraz z Khalią Lanier najczęściej w drużynie. A to znak, że wywierała na rywalki presję, która pomagała jej koleżankom w zdobywaniu punktów.