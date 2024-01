Katastrofa polskich siatkarzy. Marcin Janusz nie kryje żalu. "To boli najbardziej"

Marcin Janusz przyznał, co najbardziej go boli. "Nie mieliśmy nawet prostych rzeczy"

Trzeba oddać, że rywale grali dobrze, gratulacje dla nich. Ale też mam takie uczucie, że my po prostu daliśmy im dobrze grać. Mamy na tyle argumentów w swojej grze, by zawodnicy tacy jak Oliva się nie rozkręcali. Bardzo przykro, bo wydawało nam się, że już idziemy w dobrą stronę

"Nie mieliśmy nawet prostych rzeczy, żeby się zaczepić. I to boli najbardziej. To podstawa, potem można na tym budować Tego zabrakło, mam nadzieję, że to wypadek i wrócimy do dobrego trendu, który mieliśmy. Chociaż ciężko mówić o dobrym trendzie, bo przegrywamy" - stwierdził Janusz.