Katastrofa drużyny polskich siatkarzy. Przegrali wszystko

Andrea Anastasi odstawił Wilfredo Leona

Trzeci set to przewaga gości i coraz większe nerwy w Perugii. Co prawda podopiecznym Anastasiego udało się je opanować i doprowadzić do gry na przewagi, ale przegrali ją 27:29. W czwartym secie nie było lepiej. W połowie partii włoski trener w końcu na dłużej wpuścił na boisko Leona. Znów udało się podgonić wynik, ponownie nie przyniosło to jednak wymiernych skutków. Perugia przegrała 23:25 i sensacyjnie pożegnała się z marzeniami o medalu.