Karol Kłos zadał kolegom ważne pytanie. Bezcenna reakcja Bartosza Kurka

Karol Kłos rozbawił kolegów z kadry. Bartosz Kurek nie mógł się powstrzymać od komentarza

W pierwszej odsłonie nowej serii zapytał on pozostałych siatkarze reprezentacji Polski, który z kadrowiczów jest ich zdaniem najprzystojniejszy. Jako pierwszy pytanie to usłyszał Jakub Kochanowski. 26-latka bez chwili zawahania stwierdził, że jest to Tomasz Formal . Ten z kolei wskazał na Bartosza Kurka. Kapitan siatkarskiej reprezentacji po chwili namysłu najprzystojniejszym kadrowiczem nazwał Bartosza Bednorza, który z kolei "przekazał pałeczkę" Mateuszowi Bieńkowi. Pytanie to usłyszał także Norbert Huber, który wskazał na nagrywającego filmik Karola Kłosa. Wilfredo Leon z przekonaniem stwierdził: "na pewno nie ja". Po chwili namysłu wybrał Norberta Hubera.