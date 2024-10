Karol Kłos szczerze o rywalizacji z kolegą z kadry. Nie miał litości

Młodszy z dwójki środkowych latem zdecydował się jednak na przeprowadzkę do Warszawy. Od początku sezonu jest podporą PGE Projektu, który do meczu z rzeszowską drużyną przystępował jako lider PlusLigi. Kochanowski nie tylko nie zawiódł w spotkaniu ze swoim byłym zespołem - spisał się na tyle imponująco, że po ostatnim gwizdku otrzymał nagrodę dla MVP spotkania .

Sytuacja się zmieniła, Kuba zagrał bardzo dobre zawody, ale wiedziałem, że na taki mecz będzie bardzo mocno zmotywowany. Nie wiem, czy to była rywalizacja, a jeżeli, to do jednej bramki między nami

Karol Kłos ocenił rywalizację z Jakubem Kochanowskim. Siatkarz PGE Projektu odpowiada

Kochanowski na nagrodę dla MVP zasłużył 15 zdobytymi punktami i bardzo dobrą, aż 82-procentową skutecznością w ataku . Na jego dorobek złożyły się też cztery punktowe bloki i dwa asy serwisowe. Co ciekawe, również on podbił siedem piłek w obronie.

- Ja zupełnie nie czuję, by to był mecz do jednej bramki. Jest godzina 23:22 i czuję, że naprawdę dużo strzałów na naszą bramkę było. Co zaważyło? Myślę, że po trzecim secie odbudowaliśmy swoją grę, szczególnie na zagrywce i w kontrataku. I utrzymaliśmy to już do końca meczu - stwierdził zawodnik warszawskiej drużyny przed kamerą Polsatu Sport.