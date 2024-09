Karol Kłos rozważa zmianę profesji. Poprosił o pomoc

" Kontaktuję się z Państwem, gdyż muzyka staje się coraz częstszym sposobem na poszerzenie karier influencerów. Być może jest i to pomysł na nowy rozdział w karierze? Załączam próbkę naszych dokonań, a zarazem gatunek muzyczny, w jakim się poruszamy. Chcielibyśmy zaproponować możliwość współpracy, czyli produkcji, czy też napisania i późniejszego wydania utworów. Proszę o kontakt, jeśli jest pole do dalszej rozmowy" - brzmiała wiadomość, jaką otrzymał Karol Kłos i którą zamieścił na InstaStory.

Karol Kłos raperem?

Karol Kłos jest bliższy całkowitemu zakończeniu siatkarskiej kariery - nie będzie już więcej reprezentował Polski podczas oficjalnych meczów, wciąż gra jednak w Asseco Resovii Rzeszów . Środkowy powoli myśli jednak nad tym, co będzie robił już po całkowitym zejściu z boiska. Czy pójdzie w ślady Łukasza Kadziewicza i wybierze dziennikarstwo? A może skończy jak Michał Winiarski jako sprawny szkoleniowiec?

Może też spróbować swoich sił w tym, na czym bardzo dobrze się zna, czyli w mediach społecznościowych. Stworzył w nich, podobnie jak Andrzej Wrona, solidną markę, do której odwołuje się sporo siatkarskiego podwórka. Jedną z opcji jest też, oczywiście, muzyka, co zauważyli zwracający się do niego twórcy. Kto wie, być może niedługo usłyszymy jakiś utwór w wykonaniu znanego siatkarza.