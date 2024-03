Asseco Resovia we wtorek zapisała się w historii polskiej siatkówki . W rewanżowym meczu finałowym Pucharu CEV pokonałą 3:0 SVG Luneburg i jako pierwszy męski zespół z Polski sięgnęła po to trofeum.

Świętowanie w hali Podpromie w Rzeszowie mogło się rozpocząć już po drugim secie. Dzięki zwycięstwu w Niemczech Resovii do triumfu wystarczyły dwa wygrane sety. Siatkarze po wygranej 25:18 w drugiej partii padli sobie w objęcia , spiker ogłosił nowego zdobywcę Pucharu CEV.

Mimo że sprawa trofeum była rozstrzygnięta, mecz trzeba było dokończyć. Na trzecią partię trener Giampaolo Medei wystawił zupełnie odmienioną szóstkę, dając szansę rezerwowym. Podstawowi siatkarze powędrowali do kwadratu dla rezerwowych, część usiadła na ławce. Karol Kłos pobiegł zaś do szatni po telefon. I jeszcze w czasie trzeciego seta wrzucił na Instagramie relację. Zamieścił tam też ostatnią akcję spotkania, nagrywaną z kwadratu dla rezerwowych.

Karol Kłos komentuje absurdalny przepis. "Fajnie byłoby po prostu to skończyć"

Mam nadzieję, że nie dostanę za to żadnej kary, ani nasz klub. Ale jest to absurd. Pokazałem chyba, jak duży. Że trzeba grać dalej

"Oczywiście dla nas super fajnie, bo się cieszymy, kibice się cieszą. Chłopaki weszli, dźwignęli to i ogromny szacunek dla nich. Nie czekaliśmy, żeby świętować. To bardzo trudne dla nich, a jeszcze trudniejsze dla chłopaków z Niemiec, którzy musieli dograć to spotkanie" - zwraca uwagę Kłos.