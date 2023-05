Kapitan polskiej kadry znów triumfuje. Po raz pierwszy w historii

To jednak nie ostatni triumf Kurka na Dalekim Wschodzie. Po zakończeniu rozgrywek V.League czołowe zespoły rywalizowały jeszcze w prestiżowym turnieju Kurowashiki. To zawody rozgrywane w Japonii od 1952 roku. Choć historia Wolfdogs jest niewiele krótsza - klub założono w 1961 r. - dotąd nie udało im się zdobyć tego trofeum.

Z Kurkiem w końcu okazało się to jednak możliwe. W finale turnieju Wolfdogs ponownie zmierzyli się z Suntory Sunbirds i pokonali zespół Dmitrija Muserskiego 3:0 (25:16, 28:26, 33:31). Na tym jednak nie koniec nagród dla polskiego siatkarza. Kurek i w tym turnieju otrzymał bowiem wyróżnienie dla najbardziej wartościowego zawodnika.

- To trochę niespodziewane zwycięstwo. Przyjechaliśmy tutaj, by pokazać naszą siatkówkę i dać z siebie maksimum. Nie wiem, jak to się stało, że zdobyliśmy trofeum - stwierdził z uśmiechem po finale polski siatkarz.