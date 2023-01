Kapitalny wyczyn polskiej drużyny w Lidze Mistrzów!

Polska drużyna w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów szła jak burza i po pięciu kolejkach fazy grupowej mogła pochwalić się kompletem zwycięstw . Podopieczni Marcelo Mendeza stracili zresztą tylko dwa sety i pewnie zmierzali do fazy pucharowej tych rozgrywek.

Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel odrabiał straty

W końcówce jednak najpierw sprytnie kiwnął, a potem bardzo dobrze zaserwował Trevor Clevenot i Jastrzębie miało dwie piłki setowe. Niemiecki zespół zdołał obronić pierwszą, a w drugiej, po ataku Tomasza Fornala, nie miał już nic do powiedzenia i to polska drużyna wygrała tę partię 25:23 .

Niespodziewanie goście mieli kłopoty z plasowaną zagrywką Clevenota, bo po dwóch bardzo złych przyjęciach Jastrzębie doprowadziło do remisu 18:18. Zawodnicy Friedrichshafen się nie poddawali i wyszli na prowadzenie 23:20, co, jak mogło się wydawać, dawało im komfort w końcówce seta. Pozorny, bo następnie popełnili kilka prostych błędów po zagrywce Toniuttiego i Jastrzębie nie tylko odrobiło straty, ale przy stanie 24:23 miało pierwszą piłkę setową w drugiej partii. Pierwszej szansy nie udało się wykorzystać, ale przy drugiej Clevenot zaatakował nie do obrony i polska drużyna wygrała 26:24.