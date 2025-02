Kapitalny wyczyn polskiego siatkarza. Włosi nie mieli wątpliwości

W drużynie pojawiły się pierwsze problemy ze zdrowiem, na kilka spotkań wypadł przyjmujący Ołeh Płotnicki . To wystarczyło, by Perugia przegrała cztery z pięciu ostatnich meczów. Najważniejszym z tych spotkań była porażka w półfinale Pucharu Włoch z drużyną Rana Werona - kosztowała mistrzów kraju utratę szansy na kolejne trofeum.

Kamil Semeniuk bohaterem. Perugia odzyskuje równowagę

Polski przyjmujący po raz kolejny wystąpił w podstawowym składzie mistrzów Włoch. Od początku spotkania jego wielkim atutem była zagrywka. To właśnie nią błysnął najbardziej - wicemistrz olimpijski zanotował bowiem aż pięć asów serwisowych. Do tego dodał pięć punktowych ataków i solidne 54 procent tzw. pozytywnego przyjęcia. To wystarczyło, by otrzymać po meczu nagrodę dla MVP - dopiero drugą taką statuetkę w lidze w tym sezonie.