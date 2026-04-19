Malwina Smarzek w 2025 roku podpisała kontrakt z tureckim Kuzeyboru SK, tam spisywała się bardzo dobrze, bowiem zdobyła w sumie 387 punktów w fazie zasadniczej. Mimo świetnej postawy polskiej atakującej jej zespół zajął dopiero dziewiąte miejsce i tym samym nie wywalczył prawa do występów w fazie play-off. Gwiazda kadra Stefano Lavariniego zakończyła więc sezon i stanęła przed dylematem, co robić dalej.

Ostatecznie Smarzek zamiast postawić na odpoczynek, postanowiła dołączyć do jednego z zespołów z Indonezji. Doszła do porozumienia z Jakarta Popsivo Polwan, jej zadaniem było wzmocnienie drużyny na fazę play-off. W tej biorą udział cztery najlepsze kluby po fazie zasadniczej (z siedmiu zgłoszonych w sumie do rozgrywek).

Malwina Smarzek znowu zachwyciła w Indonezji

Polka dołączyła do nowych koleżanek na początku kwietnia, wtedy to jej zespół przegrał dwa pierwsze mecze. Przełamanie nadeszło po tygodniu, Jakarta Popsivo Polwan pokonał inną ekipę ze stolicy kraju, Jakarta Electric PLN, a nasza reprezentantka zdobyła aż 28 punktów. Następnego dnia ponownie była najskuteczniejszą siatkarką swojej drużyny, przeciwko Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia wywalczyła 25 "oczek".

Zespół Smarzek przed ostatnim weekendem znajdował się w trudnej sytuacji, a sobotni mecz z Jakarta Pertomina był "gwoździem do trumny", ponieważ drużyna Polki przegrała 0:3 i pożegnała się z marzeniami o grze w wielkim finale, pozostanie jej walka o brązowy medal. Naszej atakującej nie pozostało nic innego, jak w ostatnim meczu tej fazy, przeciwko Jakarta Elektrik, pokazać się z jak najlepszej strony, by w dobrym nastroju przystąpić do rywalizacji o brąz.

Mecz Jakarta Popsivo z lokalnym rywalem rozegrano w sobotę 18 kwietnia, górą była drużyna Smarzek, która wygrała 3:1. Polka zaprezentowała się ze świetnej strony, a niesamowite doniesienia w jej sprawie sama potwierdziła później na Instagramie. Gwiazda kadry Lavariniego udostępniła bowiem statystyki spotkania, z których wynika, że zdobyła aż 31 punktów. A to dał jej miano najskuteczniejszej zawodniczki tego starcia.

Mecze o brązowy medal zostaną rozegrane w dniach 21-23 kwietnia, zespół Smarzek ponownie zmierzy się z Jakarta Electric. O złoto będą z kolei rywalizowały zespoły Gresik Petrokimia i Jakarta Pertamina.

