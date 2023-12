Magdalena Stysiak przed startem sezonu dołączyła do tureckiego Fenerbahce, żegnając się tym samym z ligą włoską. Atakująca reprezentacji Polski w klubie, tak samo jak w kadrze, trenuje pod czujnym okiem Stefano Lavariniego , przez co jej występy w nowych rozgrywkach wzbudzają duże zainteresowanie kibiców "Biało-Czerwonych".

Stysiak zaniepokoiła nie tylko kibiców, ale też Lavariniego, który w pewnym momencie musiał zmienić swoją podopieczną i wprowadzić nową zawodniczkę. Do groźnie wyglądającej sytuacji doszło w drugim secie, przy stanie 11:6 dla Fenerbahce. Wtedy to Stysiak, próbując wybronić piłkę, dość niefortunnie upadła na bark i zaczęła zwijać się z bólu.

Przy polskiej siatkarce momentalnie pojawił się fizjoterapeuta, który zaczął przykładać lód do jej barku. Ta po chwili zeszła na ławkę rezerwowych i do końca spotkania nie wybiegła już na parkiet. Na nagraniu krążącym w mediach społecznościowych widać, że uraz prawdopodobnie był bolesny, bo w oczach 22-latki pojawiły się łzy.

Magdalena Stysiak uspokoiła fanów i Lavariniego. Polka zagrała w meczu LM

Dziękuję bardzo za wszystkie wasze wiadomości. Z moim ramieniem wszystko ok. Źle upadłam, ale nic się nie stało. Nie martwcie się. Do zobaczenia na następnym meczu