Kamil Semeniuk rozczarowany. Już tego nie ukrywa, ujawnia bolesną prawdę

Teraz kadra przygotowuje się już do fazy pucharowej. W ekipie nadal trwa rywalizacja na przyjęciu. Nikola Grbić ma twardy orzech do zgryzienia, bowiem musi wybrać spośród czterech swoich podopiecznych. W gronie wyróżnionych są: Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk. Ten ostatni na ten moment najbardziej obawia się decyzji głównego szkoleniowca.

Niepokojące słowa Kamila Semeniuka. Nie zamierzał owijać w bawełnę, nie brzmi dobrze

Niepewny swojej pozycji przed zbliżającymi się meczami na ME wydaje się być 27-latek. Zawodnik Sir Safety Conad Perugia w rozmowie z portalem "siatka.org" wyznał, że w ostatnim czasie nękają go różne myśli w związku z jego słabszą dyspozycją.

Od początku zgrupowania ciągle biję się z myślami odnośnie do tego, czy trener widzi mnie w reprezentacji, czy w ogóle wciąż jest w niej dla mnie miejsce. Nie ma co ukrywać - ostatni sezon klubowy nie był najlepszy w moim wykonaniu (...) Rok temu byłem dużo pewniejszy, bo miałem za sobą dobre starty w Zaksie. Teraz jestem po mniej udanym okresie w Perugii, więc pewność siebie na boisku jest troszeczkę mniejsza